Pas nisjes së procesit të primareve brenda Partisë Demokratike dhe udhëzimit për drejtuesit e degëve që kushdo që kishte ambicie për të kandiduar për deputetë, 9 udhëheqës lokalë kanë dhënë dorëheqjen.

Publikisht në mediat sociale kanë deklaruar largimin nga drejtimi i degës 5 kryetarë: Saranda – Manjola Nikollo; Himara – Afrovita Dhimojani; Dibra – Ilir Krosi; Kashari – Arsen Valisi dhe Elbasani – Blendi Himci.

Gjithsej janë 9 drejtues që kanë shprehur ambicien për të qenë kandidatë në listat e 11 Majit.

Në ditët në vijim pritet që të publikohet dhe udhëzimi i plotë se si do të zhvillohen primaret, ndërkohë do të ketë edhe një mbledhje të Këshillit Kombëtar për të vendosur nëse drejtuesit politik të qarqeve do të jenë pjesë e garës apo automatikisht kandidatë për deputetë.