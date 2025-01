Juristja Brizida Gjikondi e ftuar në ‘Tirana Live’ u ndal tek procesi i primarëve në Partinë Demokratike si dhe në listat e mbyllura, tanimë ku ethet e zgjedhjeve elektorale kanë nisur të shtohen.

Sipas juristes, është një hipokrizi totale dhe se listat do të hartohen nga familja e Berishës. Gjikondi u shpreh se personat në listë do të zgjidhen për të përfaqësuar interesat e tyre dhe do të jenë skllevër të interesave të familjes Berisha.

“ Unë e quaj një hipokrizi totale. Dihet që majaja që përdor Berisha për këtë bukë është e korruptuar e krimbur. Listat nuk do i bëj Berisha, por do i bejë familaj e tij. Ajo parti është e përçarë. Edhe kërkesa që ka bërë Berisha ndaj kryetarët për dorëheqje ka qenë për të zeruar rolin e tyre në lista.

Gjithmonë hartimi i listave mund të ketë një emër të një personi që ka reputacioni dhe kusuri është në klane dhe biznese të caktuara. Berisha ka një sfidë dhe një tepsi të madhe për të menaxhuar. Listat e para 4 viteve janë hartuar nga Basha, por tani është një listë që hartohet vetëm nga familja e tyre për interesat e tyre dhe duan skllevër që përfaqësojnë interesat e tyre. Ngaqë është i pabesë, mendon se në PD ka të pabesë.

Kam përshtypjen që ai do t’ju tregojë që në primare nuk ju zgjodhi baza, por po ju vë në listë që t’ia dijnë për nder Berishës. Ky është stili i tij në 20 vjet dhe marrëdhëniet i bën pengmarrëse jo në bazë të vlerave, e gjithë kjo është për të bërë një grup të gatshëm që t’i shërbej atij.

Pres më shumë përçarje në PD. Do ketë shumë të zhgënjyer, shumë të përdorur. Kurrë nuk mund të presësh nga një miell i helmuar të bëhet një bukë e mirë.”