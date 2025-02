Udhëzimi për primaret e PD që do të mbahen më 1 mars është zbardhur.

Kandidatët për primare, si rregull vetëpropozohen, propozohen nga anëtarësia ose nga organet qëndrore të Partisë Demokratike.

Drejtuesit politikë nuk do të përfshihen në garën e Brendshme, porn ë udhëzim ka një vend të rëndësishëm për ta, duke i lënë përgjegjësinë e drejtimit të procesit të primareve në qark, për të siguruar një proces të drejtë dhe pa ndikim.

Pasi të votohet për kandidatët për primare, të kualifikuar do të jenë vetëm ata që plotësojnë kuotën minimale, e cila do të llogaritet në varësi të numrit të anëtarëve që ka secili qark. Më pas, kandidatët e kualifikuar do të renditen nga kryesia, për listën përfundimtare të kandidatëve për deputetë.

Në renditjen përfundimtare të tyre, sipas këtij udhëzimi do të ndikojë edhe aktiviteti dhe kontributi politik, angazhimi në kauzat e opozitës, regjistrimi i emigrantëve (Berisha i ka përcaktuar kuotë 300 emigrantë) sidhe kontributi për cështje të ndryshme shoqërore.