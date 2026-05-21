Deputeti Erion Braçe ka shprehur shqetësimin e tij për sulmet ndaj institucioneve të drejtësisë, duke i cilësuar ato si një çështje serioze që është nënvizuar edhe në raportet përkatëse.
Në një intervistë për emisionin “Real Story” në ABC News, Braçe theksoi se nuk ka arsye për sulme të drejtpërdrejta ndaj prokurorëve apo gjyqtarëve, duke shtuar se politika duhet të mbajë distancë nga komentet mbi çështjet që janë në hetim.
Braçe nënvizoi gjithashtu rëndësinë e parimeve kushtetuese në procesin e drejtësisë, duke përfshirë prezumimin e pafajësisë dhe barazinë e palëve para ligjit.
“Ajo që më shqetëson ka të bëjë me sulmet drejt institucioneve të drejtësisë dhe që nënvizoheshin në raport. Unë nuk gjej arsye për të sulmuar drejtpërdrejt një prokuror apo gjykatës. Ashtu siç kam hequr dorë nga komenti i çështjeve që janë në hetim. Politikani duhet ta ketë të ndaluar sulmin ndaj prokurorit apo gjyqtarit. Por kjo nuk ë ndalon që ë them që janë disa elemente me rëndësi që duhet të zhvillohet. Parimi i prezumimit të pafajësisë është parim kushtetues. Parimi i barazisë së palëve para ligjit është themelor. Dhe rregullshmëria e procese përfshin hetimore apo gjyqësore. Janë elementë këto kushtetues që ka të bëjë me liritë dhe të drejtat e njeriut”, tha ai.
