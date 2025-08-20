Lagje historikisht të gjalla dhe me diversitet, si Columbia Heights, po përjetojnë një qetësi të pazakontë si pasojë e prezencës së shtuar të forcave federale të rendit. Vendosja e këtyre forcave, një politikë e administratës së Presidentit Donald Trump, po shtrihet përtej qendrës së qytetit dhe po ndikon direkt në jetën e përditshme të banorëve.
Fotografitë e publikuara nga agjencia e lajmeve AP tregojnë oficerë të armatosur nga agjenci të ndryshme federale si FBI, Marshallët Federalë dhe Policia e Parkut, të angazhuar në arrestime brenda komplekseve të apartamenteve në lagje si Petworth. Kjo prani e madhe policore ka ngjallur shqetësim tek banorët.
Yanna Stelle, një 19-vjeçare banore në Petworth, përshkroi për AP-në një skenë të mbingarkuar me oficerë, duke thënë se kishte “të paktën 20 oficerë në korridore”.
Përveç ndërhyrjeve të drejtpërdrejta, prezenca e tyre ka ndikuar edhe në ekonomi. Gloria Gomez, një shitëse frutash 58-vjeçare në Columbia Heights, shprehu shqetësim për rënien drastike të biznesit të saj. Ajo tha se “biznesi është më keq tani sesa ishte gjatë pandemisë”, duke shtuar se situata ka qenë në përkeqësim gjatë tre javëve të fundit.
Dëshmitë nga jeta e përditshme tregojnë ndikimin e thellë të politikave të Trump, të cilat fillimisht ishin fokusuar në patrullimet në qendër të qytetit, por tashmë po ndikojnë drejtpërdrejt në komunitetet lokale.
