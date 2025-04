Gjatë fjalës së mbajtur në prezantimin e skuadrës së Partisë së Lirisë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, kandidati i PL në listën e mbyllur për qarkun e Tiranës, Tedi Blushi, tha se një nga mashtrimet kriminale të qeverisë së Edi Ramës është “shëndetësia falas”.

Blushi tha se ky mashtrim i pabesë i ka kushtuar jo vetëm sistemit shëndetësor, por dhe qytetarëve, të cilët sot paguajnë 60 % më shtrenjtë ilaçet dhe trajtimin shëndetësor.

“PD-Aleanca për “Shqipërinë Madhështore” është votë për dyfishimin e pagave të mjekëve dhe infermierëve, rimbursim 50%-90% të ilaçeve dhe shtim të numrit të tyre. Ilaçet për sëmundjet tumorale do mbulohen nga shteti, onkologjiku do të shkëputet nga QSUT dhe do të krijohet Instituti i Tumoreve me buxhet të pavarur. Do ti jepet fund koncensioneve korruptive që zhvatin taksat si dhe do të shtohet buxheti për shëndetësinë nga 2.1% të PBB në 3% brenda mandatit të parë”, tha në fjalën e tij, Tedi Blushi.