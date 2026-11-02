Kompania e Snapchat, Snap Inc ka arritur një zgjidhje gjatë një gjyqi mbi pretendimet e ngritura nga dy adoleshentë të cilët thonë se kompania e ka projektuar platformën për të krijuar varësi, duke u shkaktuar depresion, ankth dhe çrregullime të të ngrënit, thanë avokatët e paditësve të hënën.
Paditësit kishin rënë dakord më parë me Meta-n , TikTok-un dhe Alphabet’s, YouTube.
“Qëllimi ynë përfundimtar është t’i mbajmë përgjegjëse këto kompani të mediave sociale për mënyrën se si veprimet e tyre kanë ndikuar te miliona fëmijë në të gjithë vendin, dhe këto marrëveshje na lejojnë të vazhdojmë të ndërtojmë drejt këtij qëllimi”, thanë në një deklaratë John Morgan dhe Emily Jeffcott, avokatë që përfaqësojnë KDB-në në gjyq.
Gjyqi ishte planifikuar të ishte i pari për Snap në padinë gjithëpërfshirëse mbi ndikimin e mediave sociale tek adoleshentët, pasi kompania zgjidhi çështjet e tjera që ishin planifikuar për gjykim. Drejtori Ekzekutiv i kompanisë, Evan Spiegel, pritej të dëshmonte.
Paditësit, një vajzë 16-vjeçare nga Illinois, dhe një 18-vjeçare nga Misisipi, thonë se filluan të përdorin YouTube që në moshën 3 vjeç dhe platformat e tjera rreth moshës 9 vjeç, duke zhvilluar zakone kompulsive për të cilat ia atribuojnë veçorive të tilla si luajtja automatike dhe lëvizja pafund.
Kompanitë kanë hedhur poshtë pretendimet se platformat e tyre janë krijuar për të krijuar varësi nga të rinjtë dhe thonë se kanë ndërmarrë veprime për t’i bërë aplikacionet vende të sigurta ku të rinjtë të shprehen.
Kompanitë e mediave sociale përballen me mijëra padi në gjykatat federale dhe shtetërore nga individë, distrikte shkollore, bashki dhe entitete të tjera qeveritare, duke pretenduar se kompanitë me vetëdije kanë kërkuar t’i varin fëmijët nga platformat e tyre, duke kontribuar në një krizë të shëndetit mendor të të rinjve që përfshin ankth, depresion dhe vetëvrasje.
Në çështjen e parë që shkoi në gjyq, e cila përfundoi në mars, një juri në Los Anxhelos vendosi që Meta dhe YouTube kishin qenë neglizhente dhe i dhanë një gruaje të re 6 milionë dollarë dëmshpërblim.
Dy adoleshentët e tjerë, çështjet e të cilëve u përzgjodhën për gjyqe, ose i zgjidhën çështjet ose i tërhoqën pretendimet e tyre kundër kompanive. Distrikti i parë shkollor i zgjedhur për provë u pajtua me të gjitha kompanitë.
Në gusht, Meta arriti marrëveshje me vlerë deri në 18 miliardë dollarë me pothuajse çdo shtet dhe territor të SHBA-së për të zgjidhur paditë e ngritura nga prokurorët e përgjithshëm mbi dëmin e platformave ndaj adoleshentëve.
Si pjesë e këtyre marrëveshjeve, kompania ra dakord të bënte ndryshime në mënyrën se si funksionojnë Instagram dhe Facebook për adoleshentët. Marrëveshja kushtëzoi 5 miliardë dollarë të pagesës me shtetet që arrinin marrëveshje të ngjashme me Snap, TikTok dhe YouTube.
The post Pretenduan se mediat sociale u shkaktuan depresion, Snap zgjidh çështjen me dy adoleshentët appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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