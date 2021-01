Pretendimet e PD/ Taksa e sheshtë 9% shmang në maksimum korrupsionin!

Ky i fundit tha se taksa e sheshtë është për të pasurit dhe ulja e saj në 9% bën që oligarkët të përfitojnë mbi 50 milionë euro nga buxheti. Por, për Bozdon, kjo nuk është e vërtetë, pasi sipas tij, nga taksa e sheshtë përfitojnë të gjithë qytetarët, si dhe ekonomia shqiptare.



“Gjithë shqiptarët e kuptojnë se nga taksa e sheshtë përfitojnë të tërë. Taksa ulet dhe më shumë para do të ketë secili nga ne në xhepa. Ajo që është ironike në reagimin e kryeministrit është se ai personalisht në këto 8 vite ka menduar vetëm për oligarkët, që marrin koncesione pa mbarim dhe thela pa mbarim nga ekonomia shqiptare. Ata po shkatërrojnë ekonominë e vendit me përkrahje të fortë politike.

Ne kemi thënë që me këtë program fiton ekonomia. Rama çahet për 50 milionë që do t’i mungojnë buxhetit. Është ironike kur dëgjon personin që krijoi atë grup oligarkësh. Ky është arkitekti i shkatërrimit të ekonomisë, ndarjen e ekonomisë në xhepat e mbështetësve të tij”, tha Bozdo.

Çfarë përfitojnë qytetarët nga taksa e sheshtë?

Ka të dhëna shumë pozitive për të gjitha e vendet që e kanë aplikuar. Taksa e sheshtë u rekomandua për vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore, që filluan të ngrenë institucionet e tyre financiare. Taksa e sheshtë lejon kapitalin të qarkullojë, shmang në maksimum hapësirat ligjore për korrupsion dhe i lejon vendeve të krijon benefite në përmirësimin e klimës së biznesit. Kjo taksë në të gjitha vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore ka qenë një taksë mjaft e suksesshme.

Taksa e sheshtë do të shmangë dhe informalitetin, pasi synon të fusë në formalitet të gjithë të punësuarit dhe bizneset. Ne do të kemi më shumë ekonomi, shumë më tepër të ardhura, shumë më tepër të punësuar, si dhe shumë më tepër para për të investuar në shkolla, infrastrukturë, etj. Të gjithë e kuptojnë këtë, përvec kryeministrit, që i can hallin Shqipërisë për 50 milionë euro.

Ky është një propozim i juaji apo i LSI?

Ky është një program i qendrës së djathtë, pra i PD. Taksa e sheshtë bëhet imediate në këtë kohë pandemie dhe tërmeti. Edi Rama e di që Shqipëria ka nevojë për likuiditet dhe investime të reja. Tetë vite kolaps ekonomik, me taksa që i mori frymën biznesit. Jemi të fundit në botë dhe tani Rama ka guximin të flasë për 50 milionë. Është e vetmja kritikë që ka gjetur, unë prisja të gjente diçka më të zgjuar. Të isha unë në vend të tij do të kujdesesha të nxirrja një grup ekspertësh përballë opozitës. Zotëria ka një rekord të jashtëzakonshëm të kalimit të çdo situate me batutë.

Ne kemi nevojë për shkolla të reja, spitale të reja, ujësjellës, infrastrukturë, etj. Punësimi është elementi kryesor që nxjerr në mënyrë përfundimtare të varfrit nga varfëria. Të gjitha instrumentet që ne kemi në dispozicion është për t’i nxjerrë ata nga varfëria. Ne do të shfrytëzojmë sektorin privat për punësim. Potencialin e kemi. Një ekonomi si e jona ka potencialin të prodhojnë deri në 20 mijë vende pune në vit. Mjafton të rregullohet klima e biznesit, të gjenden indikatorët.

Po për tregun e karburantëve cfarë do të ofroni?

Kemi dy gjëra, e para është ulje e menjëhershme, një nga dekretet e para që do të firmosë Basha si kryeministër, është shfuqizimi i taksës për karburantet. Së dyti, janë ca elementë të tjerë, ku do të ofrojmë një zgjidhje të mrekullueshme dhe të menjëhershme. Prisni dhe do të dëgjoni.