Teksa iu përgjigj disa pyetjeve të qytetarëve në rrjetet sociale, kryedemokrati Basha zbuloi se është një tifoz i flaktë i Gjermanisë.

Ai tha se për këtë ka edhe mosmarrëveshje me babain e tij, i cili është me Holandën.

Lulzim Basha u shpreh se me Gjermaninë ka qenë që i vogël dhe ky qëndrim nuk ndryshoi as kur ishte me studime në Holandë.

Ndërsa me skuadrat shqiptare, Basha bën tifoz për “Tironën” siç tha ai.

“Me Tironën dhe Bajernin e Mynihyt , tifoz shqiptar i Bajernit të Mynihut dhe nga skuadrat ndërkombëtare ka një keqkuptim që meqë kam studiuar në Holandë. Me Holandën është babi, unë jam me Gjermanin. Nëse ka një mosmarrëveshje në familje të vazhdueshme mes babë e bir është kjo. Im atë më Holandën dhe unë me Gjermaninë dhe këtë nuk e nuk e ndryshuan dot as vitet e studimit në Holandë”, tha Lulzim Basha.

basha-aurela-tifoz

Sa i takon këshillimit për veshjen, Basha tha se mendimet i merr nga bashkëshortja e tij.

“Po tani në përgjithësi nuk është se kam nevojë për këshillim të madhe sepse nuk i ndryshoj shumë rrobat. Është diçka e konsoliduar ndër vite. Por nëse ka njeri me të cilin konsultohem është bashkëshortja”, tha Basha.

/a.r