Kryeministri Edi Rama nga Prishtina ka bërë thirrje për drejtësi për ish-krerët e UÇK, në Hagë. Gjatë fjalës së tij Rama theksoi se pretenca e Prokuroria nuk qëndron në asnjë rast, ndërsa theksoi se për çfarë ka ndodhur në luftën e Kosovës, atëherë me qëndrimin e dhënë do të duhet të ketë edhe arrestime të tjera.
“Ish-krerët e UCK, ‘do të varrosen për së gjalli për luftën dhe për çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë’, atëherë duhet të vazhdojnë arrestimet. Duhet të arrestohet Bill Clinton, Tony Bler nuk diskutohet. Kryeministra të tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve.
Edhe Sllobodan Millosheviç bashkë me atë tjetrin mos gjehtë kurrë prehje atje ku është. Ajo që po ndodh është shumë e rëndë dhe për atë që po ndodh duhet të flasim, të shkruajmë libra të tregojmë por mbi të gjitha duhet të gjejmë mënyrën të veprojmë.
Nuk e kam përgjigjen se si por bashkërisht të dyja shtetet tona mund ta gjejnë përgjigjen se si. Që në fund fare të mos i themi vetes si nuk provuam edhe këtë. Natyrisht t’i provojmë të gjitha brenda normave. Unë besoj që nëse shpresa siç thonë vdes e fundit, shpresa lidhur me kërkimin e drejtësisë dhe besimin te rruga e arsyes e atyre që do japë gjykimin përfundimtar nuk do vdesë dhe nuk duhet lënë të vdesë”,, tha Rama.
