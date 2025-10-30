Ministrja e Inteligjencës Artificiale e Shqipërisë, Diella, është “shtatzënë” me 83 asistentë digjitalë, tha kryeministri Edi Rama në punimet e Dialogut Global në Berlin.
Kjo deklaratë ka bërë bujë, duke bërë xhiron e mediave europiane. Edhe zëvendësshefi i Zëdhënësve të Komisionit Evropian, Olof Gill, u përball sot me këtë deklaratë të kryeministrit Rama.
Gjatë një konference për shtyp, nga gazetari i Euronews, Sandor Zsiros, e pyeti se çfarë qëndrimi ka Komisioni Europian që një vend kandidat, që aspiron për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian, ka pjesë të kabinetit qeveritar një ministre virtuale dhe që e cila është “shtatzënë”.
Zëdhënësi i Komisionit Europian nuk arriti të japë një përgjigje domethënëse për gazetarin, ndërsa uroi Diellën për “shtatzaninë”.
