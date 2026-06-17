Arben Kola, i vetëshpallur si një nga organizatorët e protestës për Zvërnecin, iu drejtua demokratëve gjatë tubimit në Sheshin Skënderbej, duke ironizuar ata që presin reformimin e Partisë Demokratike nga Sali Berisha.
Sipas Kolës, demokratët që kërkojnë reformim “nga dikush që do duhej të ishte duke shijuar pensionin” meritojnë keqardhje, duke iu referuar kreut të PD-së.
Ai tha se një nga gjërat që ka arritur personalisht gjatë kësaj proteste është “shërimi” i vëllait të tij nga ajo që e quajti “sëmundja e berishizmit”, ndërsa uroi që edhe demokratë të tjerë të “shërohen nga sindroma e Stokholmit”.
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