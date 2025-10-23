Gazetari Lutfi Dervishi deklaroi se raporti i ODIHR për zgjedhjet e 11 majit tregoi se Shqipëria ka bërë hapa pas në këtë drejtim për shkak të kërcënimit të administratës, shitblerjes së votës apo edhe patronazhimit.
Në studion e Off the Record, Dervishi vuri në dukje se ende nuk ka një reagim nga mazhoranca për këtë raport, duke supozuar se ajo po pret të ndodhë diçka tjetër që të mos flitet për të.
Me ironi, Dervishi shtoi se një mendim për këtë raport po e pret dhe nga ministrja dixhitale.
“Asgjë e re nga zgjedhjet. Nuk mësuam diçka që nuk e dinim nga ky raport. Në vitin 2025 ne kemi regres në zgjedhje. Regres te administrata, reagimi i policisë, patronazhimi. Kemi përkeqësim. Nuk më bën përshtypje raporti që ishte pak më i drejtpërdrejt. Për herë të parë u shkrua që zgjedhjet nuk i raportojnë mediat. Reagimet e para janë pesimiste ndaj këtij raporti. Përfaqësuesit e PS, që nuk lenë centimetër pa bërë postime, nuk kanë gjetur kohën për të folur për këtë raport. Reagimi është më i keq se vetë raporti, është neglizhencë që do të ndodhë diçka tjetër dhe nuk do të merremi aspak për të. Shpresojmë që të ketë ndonjë mendim Diella”, tha Dervishi në A2 CNN.
