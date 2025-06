Kryeministri Benjamin Netanyahu u kthye në Murin Perëndimor në Jerusalem, ku 10 ditë më parë vendosi një letër në mur, për të cilën u aludua mbi emrin e operacionit të ardhshëm kundër Iranit. Këtë bëri të ditur gazeta izraelite në gjuhën angleze: Times of Israel.

“Kombi është ngritur si luan,” shkruan Netanyahu në letër, një lojë fjalësh mbi profecinë biblike për “bijtë e Izraelit që ngrihen si luan”.

“Ne do të vazhdojmë të kryejmë të mira dhe mrekulli për të siguruar përjetësinë e Izraelit në breza,” tha Netanyahu, i mbështjellë me një shall lutjeje për religjonin hebraik. “Jam krenar për popullin tonë”, shtoi kryeministri.

Ndërkaq IDF publikoi pamje të sulmeve të saj më herët sot në një strukturë raketash balistike iraniane në zonën e Yazdit, ku thuhet se Irani ruante raketa Khorramshahr me rreze të gjatë veprimi.

Sipas ushtrisë, avionët luftarakë të Forcave Ajrore Izraelite fluturuan rreth 2,200 kilometra (1,400 milje) nga Izraeli për të goditur vendin.

Nga objekti, rreth 60 raketa ishin qëlluar më parë drejt Izraelit, tha IDF më parë.

“Në dritën e ditës, ne e befasuam selinë e raketave Imam Hussein në Iranin qendror, objektivin më të largët që kemi goditur deri më sot”, thotë shefi i Forcave Ajrore Iralandeze, gjeneralmajor Tomer Bar, në vërejtjet e publikuara nga ushtria. (Sulmi më i thellë në Iran ishte në fakt bombardimi i aeroportit Mashhad nga Forcat Ajrore Iralandeze javën e kaluar, mbi 2,300 kilometra larg Izraelit.)

“Ne shkatërruam raketat Khorramshahr para se ato të lëshoheshin drejt Izraelit dhe goditëm tunelet e përdorura për të ruajtur raketat”, thotë Bar.

“Ne po vazhdojmë valët e sulmeve në të gjithë Iranin, duke prishur aftësinë e armikut për të lëshuar salvo në territorin izraelit, duke degraduar aftësitë e tyre të fuqisë së zjarrit dhe duke vepruar me vendosmëri për të mbrojtur frontin e brendshëm izraelit dhe për të zvogëluar zjarrin me raketa”, shton ai.