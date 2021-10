Presidentja Osmani: “Borrell ishte i njëanshëm në deklaratën për situatën në veri”

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka folur rreth situatës së krijuar në veri të Kosovës, ku Policia e Policisë së Kosovës mori një aksion për luftimin e krimit të organizuar dhe kontrabandës në të gjitha komunat e Kosovës.

Osmani tha se situata e krijuar nga Serbia duhet të parë si një përpjekje ruse për të shkatërruar gjithçka amerikane dhe evropiane që është arritur në rajon.

“Krejt këtë duhet ta shohim në një pikturë më të madhe sesa vetëm çështja e dialogut Kosovë-Serbi. Këtu është përpjekja ruse për të shkatërruar gjithçka amerikane dhe evropiane që është arritur në rajonin tonë. Kjo është përplasja e madhe dhe Kosova është vendi ku më së shumti përplasen në krejt kontinentin evropian, përplasen interesat ruse me ato të organizatave siç është NATO, BE dhe SHBA. Rusia është e interesuar që nëpërmjet sulmeve në raport me Kosovën, ndaj Bosnjës e Hercegovinës e Malit të zi, të luftojë jo vetëm neve, por t’i luftojë mbi të gjitha interesat amerikane edhe evropiane në rajonin tonë”, tha Osmani.

Ajo komentoi edhe deklarimin e shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell rreth aksionit të Policisë së Kosovës në veri, i cili e quajti këtë aksion policor një “veprim të njëanshëm, të pakoordinuar dhe të papranueshëm.

“Një zyrtar aq i lartë i BE-së duhet të jetë i informuar edhe të mos lejoj në rast se diush nga zyrtarët e tjerë dëshiron ta dezinformojë rreth të vërtetës. Ka qenë shumë e lehtë që të verifikohet e vërteta nga terreni atë ditë. Kur kërkohet nga ju të jeni ndërmjetës në një raport siç është dialogu Kosovë-Serbi dhe më e pakta që mund të kërkohet është pavarësia ose mungesa e njëanshmërisë në raport me njërën palë ose tjetrën. Dhe këtu kemi parë një anshmëri që shpresoj shumë që nuk do të përsëritet pasi ka qenë në kundërshtim me çdo kërkese që BE-ja ka bërë që dy dekada, dmth kanë kërkuar vazhdimisht që të luftojmë krimin e korrupsionin e konkretisht në veri. Kur ato janë serioze dhe vërtet po ndodhin dhe pastaj të konsiderohen si të njëanshëm është me të vërtet e paprecedentë sepse ka pasur edhe ndërmjetës të tjerë të dialogut Kosovë Serbi, por deklarata të tilla të njëanshme nuk kemi parë. Shpresoj shumë që të gjitha institucionet njëzëri të kërkojnë qartë nga BE që të tregojnë mungesë njëanshmërie në këtë proces që të informohen qartë dhe mirë rreth asaj çka po ngjan në terren. Kur një shtet si Serbia bashkë me Serbinë e rrezikon jo vetëm stabilitetin rajon, por rrezikon edhe Kosovën e Malin e Zi dhe shtetet e tjera natyrisht që BE-ja duhet të reagojë, sepse e ki armatimin rusë në kufi me Kosovën”, shtoi Osmani.

Osmani ka thënë Serbia nuk ka interesim që të nënshkruaj marrëveshje finale me Kosovën

“Kanë qenë dy takime në nivel të kryeministrit të Kosovës, dhe presidentit të Serbisë, dhe në dy ato takime, dhe në çdo komunikim tjetër ku Viçiçi ka qenë prezent në jemi të bindur për një gjë që Serbia nuk ka asnjë interesim që të nënshkruaj marrëveshje finale më Kosovën Natyrsiht që Kosova ka interes të madh, dhe po punon në atë drejtim, në drejtim të marrëveshjes finale që nënkupton njohjen reciproke në kufijtë aktual të vendit pa rrezikuar funksionalitetin e brendshme, të vendit tonë, dhe parimit unitar të vendit, por Serbia nuk ka interesim, i ka zgjedhjet në Prill, dhe po e shohim një lloj jo vetëm mos interesimi, por edhe angazhimi që vazhdimisht të krijojnë tensione në rajon, në mënyrë që pastaj tensionet që vetë i krijojnë ti përdorin si argument qoftë për të mos implementuar marrëveshjet e së kaluarës, qoftë për mos të bërë hapa përpara”, deklaroi Osmani në Kanal10.