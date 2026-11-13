Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim të Ngarkuarën me Punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati.
Në njoftim shtohet se, gjatë këtij takimi është diskutuar për zhvillimet aktuale politike në vend, ku presidentja ka theksuar rëndësinë e stabilitetit institucional dhe funksionimit të plotë të institucioneve.
Presidentja Shiroka Pula priti në takim të Ngarkuarën me Punë të SHBA-së, Anu Prattipati
Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, priti në takim të Ngarkuarën me Punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati
Gjatë takimit u diskutua për zhvillimet aktuale politike në vend. Presidentja Shiroka Pula theksoi rëndësinë e stabilitetit institucional dhe funksionimit të plotë të institucioneve, duke vlerësuar dinamikën e shtuar të punës së Kuvendit dhe Qeverisë pas tejkalimit të krizës institucionale.
Presidentja theksoi përkushtimin e Kosovës për avancimin e mëtejmë të marrëdhënieve bilaterale dhe nënvizoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partner strategjik i pazëvendësueshëm i Kosovës.
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