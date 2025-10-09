Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur pas marrëveshjes Izrael-Hamas se i dhanë fund luftës në Gaza, duke shpresuar tashmë në një paqe të qëndrueshme afatgjatë.
Sipas mediave të huaja, komentet Trump i bwri gjatë një takimi të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë, ku tha se javën e ardhshme, ndoshta të hënën ose të martën, do të lirohen edhe pengjet nga Hamasi.
“Ne e përfunduam luftën në Gaza dhe në një kuptim shumë më të gjerë, krijuam paqe. Unë besoj se kjo do të jetë një paqe e qëndrueshme, shpresojmë një paqe e përjetshme”, the mes të tjerash Trump.
Presidenti Trump bëri të ditur gjithashtu se shumë shpejt do të niset për një vizitë në Lindjen e Mesme. “Ne do të shkojmë në Egjipt ku do të realizojmë një nënshkrim zyrtar”, tha Trump, duke shpjeguar se një nënshkrim ka ndodhur tashmë në emër të tij, por do të bëhet një nënshkrim i ri dhe zyrtar.
“Nuk do të qëndroj shumë gjatë këtu, pasi do të nisem së shpejti për në Lindjen e Mesme”, theksoi Trump. Megjithatë, sipas burimeve të BBC, Presidenti amerikan nuk do të vizitojë Gazën gjatë vizitës në Lindjen e Mesme.
