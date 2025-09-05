Presidenti polak, Karol Nawrocki, Presidenti amerikan Donald Trump i ka ofruar privatisht Varshavës garanci sigurie, ndërsa publikisht është zotuar të ruajë praninë e trupave amerikane në vend.
Nawrocki u takua me Trump në Uashington të mërkurën, shkruan A2. Presidenti polak nuk zbuloi detajet e angazhimeve private, duke i përshkruar ato vetëm si “ mesazhe të qarta dhe të forta”.
Ndërsa Trump ka shqyrtuar zvogëlimin e rolit të ushtrisë amerikane në Evropë, ai deklaroi pas takimit të së mërkurës se nuk kishte planifikuar kurrë të tërhiqte rreth 10 000 trupat e stacionuara në Poloni. Ai shtoi se kjo prani mund të përforcohet me kërkesë të Varshavës. Nawrocki nga ana e tij tha se përgatitjet për një rritje të mundshme të trupave amerikane do të fillojnë menjëherë.
Polonia është zotuar së fundmi të tejkalojë SHBA-në për sa i përket shpenzimeve ushtarake, duke njoftuar se do të ndajë 4.8% të PBB-së vitin e ardhshëm. Kjo shifër do të tejkalonte 3.2% të zakonshme të Uashingtonit dhe do ta bënte Poloninë shpenzuesen më të madhe ushtarake në NATO, sipas përpjesëtimit të prodhimit kombëtar.
