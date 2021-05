Avokati Spartak Ngjela kritikoi sot Presidentin Ilir Meta për qëndrimin që po mban ndaj procesit për shkarkimin e tij të nisur nga shumica socialiste në parlament.

Në disa deklarata për shtyp përmes zëdhënësit të tij, Presidenti Ilir Meta ka deklaruar se nuk do ta njohë vendimin e Kuvendit duke e konsideruar atë “jokushtetues” pasi “është njëpartiak” dhe “nuk përmban 140 deputetë”.

I ftuar gjatë edicionit qendror të lajmeve në Euronews Albania, së bashku me gazetarin Aleksandër Çipa, Ngjela tha se Presidenti nuk mund të vërë në diskutim ligjshmërinë e procesit apo legjitimitetin kushtetues të Kuvendit, pasi këtë gjë e ka në kompetencë vetëm Gjykata Kushtetuese.

Ngjela ironizoi se kompetencat e Presidentit janë vetëm formale dhe ai nuk mund të dalë mbi Gjykatën Kushtetuese.

“Karakterin normal ose jo të një akti juridik, është apo jo në frymën e Kushtetutës e ka Gjykata Kushtetuese jo Presidenti […] do të ishte shumë i saktë nëse do të thoshte të presim Gjykatën dhe unë do të mbrohem në Gjykatë, kjo do të ishte normale për një President, por ne s’e dëgjuam të fliste kështu,” – tha Ngjela.

“Atje mund t’i paraqesë dyshimet, provat, apo logjikën juridike se nuk ka bërë shkelje,” – vijoi avokati.

Sipas Ngjelës shkeljet e pretenduara nga shumica socialiste duhet të dërgohen më pas në Gjykatën Kushtetuese për t’u shqyrtuar njëherë e mirë pasi “shkeljet e rënda duan si arsyetim vetëm arsyetimin e Gjykatës Kushtetuese”.

“Parlamenti është politik dhe nuk ka ndonjë përgjegjësi të madhe juridike,” – tha Ngjela, – “Herën e parë shumica socialiste nuk e kaloi në parlament pushimin [e Presidentit], këtë herë kam përshtypjen do ta kalojë, por nëse vendimin e shumicës e rrëzon më pas Gjykata Kushtetuese do jetë një vendim i rëndë për ta.”

Gazetari Eno Muja e pyeti avokatin Ngjela nëse përbëjnë shkelje vetëm deklaratat e Presidentit dhe Ngjela u përgjigj se “Presidenti mund të veprojë me deklarata, jo me ushtri”. Ai kujtoi se Presidenti ka bërë thirrje për dhunë.

/b.h