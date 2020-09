Presidenti Meta dekreton 25 prillin si datën e zgjedhjeve parlamentare në 2021

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka dekretuar sot datën e zgjedhjeve Parlamentare të 2021. Në dekretin e tij u vendos data 25 prill, si dita kur shqiptarët do të duhet t’i drejtohen kutive të votimit për zgjedhjen e qeverisë së re që do drejtojë vendin për 4 vjeçarin e ardhshëm.

Këtë vendim, Kreu i Shtetit e ndërmori pas konsultimeve me krerët e partive politike të zhvilluara më 4 shtator në Presidencë. Për opozitën data 18 prill ishte data më e përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Sakaq maxhoraca ishte e gatshme të shkonte në zgjedhje në çdo datë që do të përcaktojë Presidenti i Republikës, me përjashtim të 2 majit e cila përkon me festën e Pashkëve ortodokse. Me sa duket, Kreu i Shtetit me vendosjen e 25 Prillit, ka gjetur një të “mesme të artë” që i kënaq të gjithë.

DEKRET

PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN

Në mbështetje të nenit 65, pikat 1 dhe 2, 92 shkronja “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 8, 9, pikat 1 dhe 4 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe pas konsultimit me partitë politike mbi caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë,

Dekretoj:

Neni 1

Zgjedhjet për Kuvendin të zhvillohen ditën e diel, më datë 25 prill 2021.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekreti 11700

Tiranë, më 06.09.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKES

ILIR META