Presidenti francez Emmanuel Macron ka konfirmuar Sébastien Lecornu-n në postin e kryeministrit të qeverisë franceze.
Presidenti i Republikës, pavarësisht dorëheqjes së paraqitur të hënën në mëngjes, ka vendosur të riemërojë ish-ministrin e Mbrojtjes, i cili kishte preferuar të tërhiqej: «Nuk ekzistonin kushtet për të vazhduar, kanë mbizotëruar interesat e palëve».
Pak çaste pas konfirmimit të emërimit të Lecornu-së nga Elizeja, vetë ai publikoi një mesazh në X: «E pranoj për detyrë misionin që më është besuar, për të siguruar që Franca të ketë një buxhet brenda fundit të vitit».
Macron ka vlerësuar se takimi i sotëm me partitë politike në Elize «konfirmon se ekziston një rrugë e mundshme për të arritur kompromis dhe për të shmangur shpërndarjen (e parlamentit)». Kështu kishte bërë të ditur stafi i presidentit francez, duke cituar mediat franceze.
