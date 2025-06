Presidenti kolumbian fajëson ‘mafian shqiptare’ për atentatin ndaj rivalit: Junta po vepron!

Presidenti kolumbian Gustavo Petro fajësoi atë që ai e quajti një “sindikatë globale të krimit” për atentatin ndaj Miguel Uribe të Qendrës Demokratike. Sipas tij, e gjitha po bëhet për të “ndaluar rilindjen kolumbiane”. Përmes llogarisë së tij në rrjetin social “X”, për atentatin ndaj Miguel Uribe Turbay (ky i fundit është ende në spital), presidenti Gustavo Petro fajësoi një rrjet trafiku droge që shtrihet nga Dubai, Italia dhe Shqipëria dhe deri në Ekuador. Ky grup sipas presidenti ka lidhje me Klanin e Gjirit (Clan de Golfo) të Kolumbisë dhe një komandant lufte të njohur si Iván Mordisco.

Presidenti këmbënguli se në shënjestër për t’u ekzekutuar ishte edhe vetë ai me qëllimin që të shkatërrohej qeveria.

Gjithashtu, presidenti Gustavo Petro e përfundoi postimin e tij duke u bërë thirrje kolumbianëve të mos “ngatërrohen ose terrorizohen nga pakicat e dhunshme”.

“Vetëm si një hipotezë, por me prova shumë të forta kemi dalë në përfundimin se vrasësit fshihen pas një mafia me seli ndërkombëtare. Vrasësit kërkojnë që ne të vrasim njëri-tjetrin, të dobësojmë shtetin dhe të forcojmë kontrollin e tij mbi ekonominë e paligjshme. Brenda juntës së trafikimit të drogës me qendër në Dubai dhe Kolumbi janë njerëzit që unë ia zbulova vendit me emër dhe mbiemër. Më shumë se 185 kandidatë në zgjedhje u vranë në Meksikë dhe Ekuador, përfshirë një kandidat për president. Ne po përballemi me një ofensivë për të marrë kontrollin e shtetit në pjesën më të madhe të Amerikës Latine nga mafia”, shtoi ai.