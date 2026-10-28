Presidenti izraelit iu bëri thirrje partive të bëjnë gjithçka për të shmangur zgjedhjet e reja
Presidenti izraelit Isaac Herzog u bëri thirrje sot partive politike të vendit të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre për të shmangur zgjedhjet e reja. Në Jerusalem, gjatë fjalimit të tij të parë publik pas zgjedhjeve parlamentare të djeshme, ai tha se pret rezultatet përfundimtare të votimit gjatë javës së ardhshme, raportoi The Times of Israel.
Ai tha se së shpejti do të fillojë konsultimet me secilin grup parlamentar për formimin e një qeverie të re. Presidenti vlerësoi pjesëmarrjen e lartë në zgjedhje, duke thënë se kjo tregonte dëshirën e izraelitëve për demokraci.
Bazuar në 85 përqind të votave të numëruara, blloku i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu fitoi 53 mandate, dhe koalicioni i udhëhequr nga udhëheqësi i Yashar Gadi Eisenkot 48, tregojnë rezultatet paraprake. Partitë kryesisht arabe, Lista e Përbashkët dhe Ram, së bashku mbajnë 19 mandate.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor të Izraelit, pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Izrael ishte 77.7 përqind, që është një rritje krahasuar me pjesëmarrjen prej 70.6 përqind të regjistruar në zgjedhjet e vitit 2022.
Sipas të dhënave në dispozicion, 5,695,682 izraelitë e ushtruan të drejtën e tyre për të votuar. Kjo është pjesëmarrja më e lartë në zgjedhje në Izrael që nga viti 1999. Parlamenti izraelit ka 120 vende.
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Burimi: Botë
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