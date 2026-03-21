Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka deklaruar se ndërprerja e menjëhershme e agresioneve nga SHBA dhe Izraeli, së bashku me garanci të forta kundër përsëritjes së tyre në të ardhmen, është e vetmja rrugë për të përfunduar luftën dhe për të parandaluar një katastrofë më të gjerë rajonale.
Kjo deklaratë u bë gjatë një bisede telefonike me kryeministrin indian Narendra Modi të shtunën sipas një postimi nga Ambasada e Iranit në Indi në platformën X.
Gjatë bisedës, Pezeshkian theksoi se çdo zgjidhje duhet të përfshijë garanci të qarta për të penguar sulme të ardhshme ushtarake kundër Iranit. Ai gjithashtu bëri thirrje që blloku BRICS të luajë një rol të pavarur në ndalimin e agresioneve kundër Iranit dhe në ruajtjen e paqes rajonale e globale.
Pezeshkian ripërsëriti qëndrimin e Iranit se SHBA mban përgjegjësinë për sulmin ushtarak ndaj një shkolle fillore iraniane, i cili sipas autoriteteve iraniane shkaktoi vdekjen e rreth 168 fëmijëve shkollorë (kryesisht në qytetin Minab, provincë Hormozgan).
Ky incident, i cili u raportua si pjesë e sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael që filluan rreth fundit të shkurtit 2026, është përshkruar nga Irani si një nga krimet më të rënda civile në konfliktin aktual.
Nga ana e tij, Modi shprehu shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve në Azinë Perëndimore, dënoi sulmet ndaj infrastrukturës kritike (si energjetike) dhe theksoi nevojën për dialog e diplomaci për të ruajtur stabilitetin, sigurinë e qytetarëve indianë dhe rrjedhën e pandërprerë të energjisë e tregtisë.
Kjo është biseda e dytë e raportuar mes dy liderëve që nga fillimi i tensioneve të fundit (e para rreth 12-13 marsit), në mes të një situate të tensionuar rajonale me sulme të vazhdueshme dhe pretendime reciproke për vetëmbrojtje.
Deklaratat e Iranit pasqyrojnë pozicionin e tyre zyrtar: se Irani nuk ka nisur luftën, por po ushtron të drejtën e vetëmbrojtjes ndaj asaj që e quan “agresion barbar” nga SHBA dhe Izraeli.
Megjithatë, pretendimet për sulmin në shkollë dhe shifrat e viktimave bazohen kryesisht në burime iraniane dhe janë duke u hetuar nga organizata ndërkombëtare si OKB-ja, me SHBA-në duke thënë se po shqyrton raportet (dhe duke mohuar synim të qëllimshëm ndaj civilëve), ndërsa Izraeli ka mohuar operacione në atë zonë specifike në disa raste.
Leave a Reply