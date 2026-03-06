Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, për herë të parë njoftoi se disa vende kanë nisur përpjekje për ndërmjetësim për të përfunduar luftën me SHBA-të dhe Izraelin. Ai theksoi se çdo bisedim duhet të adresojë ata që filluan konfliktin.
Katari, Turqia, Egjipti dhe Omani kanë ofruar ndërmjetësim që nga sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite të nisura të shtunën e kaluar. Megjithatë, dy ditë më parë, ministria e jashtme e Iranit theksoi se ky është moment për mbrojtjen e vendit, jo për diplomaci.
Pezeshkian shkroi në rrjetin X: Disa vende kanë nisur përpjekje ndërmjetësimi. Të jemi të qartë: ne jemi të përkushtuar për paqe të qëndrueshme në rajon, por nuk hezitojmë të mbrojmë dinjitetin dhe sovranitetin e kombit tonë.
“Ndërmjetësimi duhet të adresojë ata që nënvlerësuan popullin iranian dhe ndezën këtë konflikt.”
Lufta filloi ndërsa Irani ishte i përfshirë në bisedime në Oman mbi programin e tij bërthamor. Sulmet amerikano-izraelite të qershorit të kaluar gjithashtu filluan gjatë negociatave bërthamore.
Deklaratat e fundit të SHBA dhe Izraelit nuk japin shenja gatishmërie për rifillimin e bisedimeve. Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, tha të enjten vonë se fuqia ushtarake ndaj Iranit do të “rrithet në mënyrë dramatike”, ndërsa Forcat e Mbrojtjes së Izraelit njoftuan të premten një fazë të re dhe të intensifikuar të fushatës.
Që nga fillimi i luftës, Pezeshkian ka deklaruar se është tepër vonë për negociata. Ai ka përqendruar më shumë vëmendjen tek nevoja për një drejtim të ri në Iran për të shmangur një ndryshim të plotë regjimi, gjë që është preferenca e Izraelit.
Deklaratat e tij vijnë ndërsa aleanca e reduktuar e grupeve reformiste iraniane thekson se Teherani duhet të emërojë një udhëheqës suprem që të sfidojë propagandën amerikane që e paraqet Iranin si një vend luftarak dhe të zvogëlojë polarizimin e brendshëm.
Fronti Reformist, i cili ndihmoi Pezeshkian të bëhej president 18 muaj më parë, sugjeroi se sulmet ndaj objekteve jo-ushtarake amerikane në rajon po zvogëlojnë mbështetjen globale për Iranin si viktimë të agresionit. Sipas gazetës iraniane Donya-e-Eqtesad, grupi tha: Zgjedhja e një udhëheqjeje të re mund të dërgojë një mesazh paqeje dhe miqësie me botën dhe të forcojë protestat kundër luftës globalisht. Duhet të shënojë fillimin e një epoke të re në Iran, që premton pjesëmarrjen e të gjitha prirjeve politike dhe civile në qeverisjen e vendit.
Grupi nuk ka identifikuar kandidat të preferuar, ndërsa zgjedhja e udhëheqësit bëhet nga një asamble prej 88 anëtarësh ekspertësh. Aktualisht, qeveria drejtohet nga një këshill i përkohshëm tripartit.
Raporte të shumta tregojnë se Donald Trump është kundër idesë që djali i Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, të pasojë babanë si udhëheqës suprem.
Fronti Reformist po ashtu kërkoi lirimin e të burgosurve politikë dhe aktivistëve civilë si pjesë e një amnistie të përgjithshme, duke theksuar se shoqëria mund të qëndrojë e fortë vetëm me unitet kombëtar, veçanërisht në një luftë kundër një armiku me teknologji të avancuara ushtarake dhe informacione.
Megjithëse reformistët janë një forcë e dobësuar brenda Iranit, kritikat e tyre janë një nga shenjat e pakta të debatit të brendshëm mbi mënyrën se si vendi mund të përfundojë izolimin ndërkombëtar dhe ndikimin e sulmeve ndaj shteteve të Gjirit.
Fronti Reformist paralajmëroi se zgjerimi i sulmeve hakmarrëse do të “heqë Iranin nga pozita e viktimës, duke shkaktuar reagim të pashmangshëm nga qeveritë rajonale dhe konsensusin global kundër Iranit, duke ulur kapacitetin tonë diplomatik për të përfunduar luftën”. Ai bëri thirrje që “të gjithë komponentët e shoqërisë iraniane, turq, kurdë, lër, arabë, baluçë, turkmenë, persianë të mbrojnë identitetin kombëtar, pavarësinë dhe integritetin territorial të Iranit.”
Ndërsa dënon fuqishëm agresionin SHBA-Izrael, grupi thekson se lirimi i të burgosurve politikë do të kishte forcuar pozicionin diplomatik dhe kohezionin shoqëror të Iranit pas luftës 12-ditore të verës së kaluar.
Pezeshkian dhe djali i tij, Yousef, kanë nënvizuar se vendimi për skenarin pas-luftës do të përcaktojë operacionet, vendimet dhe komunikimin e qeverisë, ndërsa qëndrueshmëria e Iranit do të varet pjesërisht nga rezervat e armëve.
Media shtetërore iraniane dhe faqet e internetit fokusohet kryesisht tek suksesi ushtarak i forcave të sigurisë dhe viktimat civile, duke e lënë në hije dëmin e shkaktuar në lansuesit e raketave dhe aparatin e sigurisë.
Leave a Reply