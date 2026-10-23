Presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe homologu i tij rus Vladimir Putin do të zhvillojnë bisedime në Moskë javën e ardhshme, njoftoi të premten ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi.
Në një postim në Instagram, Araghchi tha se takimi i ardhshëm do të jetë një vazhdim i diskutimeve të mbajtura gjatë vizitës së Ministrit të Jashtëm rus Sergey Lavrov në Teheran në fillim të kësaj jave.
“Javën tjetër, këto diskutime dhe konsultime do të vazhdojnë në Moskë me pjesëmarrjen e presidentëve të të dy vendeve”, tha ai.
Araghchi tha se e priti Lavrovin për diskutime të gjera mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet kryesore rajonale dhe ndërkombëtare.
Bisedimet u përqendruan në zgjerimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik, zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe forcimin e partneritetit gjithëpërfshirës strategjik midis Iranit dhe Rusisë, shtoi ai.
Të dy ministrat e jashtëm theksuan gjithashtu rëndësinë e ruajtjes së konsultimeve për të mbrojtur interesat e përbashkëta dhe për të promovuar paqen dhe stabilitetin rajonal.
Irani dhe Rusia nënshkruan një traktat gjithëpërfshirës të partneritetit strategjik në janar 2025 gjatë vizitës së Pezeshkian në Moskë, duke krijuar një kornizë për bashkëpunim më të ngushtë në shumë sektorë.
Marrëveshja mbulon bashkëpunimin politik, ekonomik, të sigurisë, mbrojtjes, energjisë dhe transportit, duke reflektuar përpjekjet e të dy vendeve për të thelluar lidhjet dypalëshe.
Moska dhe Teherani kanë mbajtur gjithashtu kontakte të rregullta diplomatike mbi zhvillimet rajonale, duke përfshirë tensionet në Lindjen e Mesme dhe negociatat në lidhje me programin bërthamor të Iranit.
Lufta SHBA-Izrael kundër Iranit që filloi në fund të shkurtit ende nuk është zgjidhur pavarësisht një armëpushimi dhe një memorandumi mirëkuptimi për të finalizuar një marrëveshje paqeje. Një pikë e rëndësishme ngërçi është lundrimi në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kritike për transportin global të energjisë.
Thuhet se SHBA-të dhe Izraeli kanë hartuar plane për sulme të reja kundër Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit në Amerikë.
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Burimi: Botë
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