Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden konsultohet me këshilltarët e tij të Sigurisë

Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden u takua të martën me këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare, por jo me ekspertë qeveritarë të zbulimit, pasi Presidenti Donald Trump vazhdon të bllokojë procesin e tranzicionit të demokratëve për në Shtëpinë e Bardhë.

Sipas ekipit të tranzicionit, zoti Biden dhe Nënpresidetja e zgjedhur Kamala Harris po diskutojnë mbi çështje botërore me ekspertët e tyre në fushën e diplomacisë, zbulimit e të mbrojtjes.

Ditët e fundit ligjvënës të shumtë republikanë kanë thënë se zyrtarët e qeveritare të zbulimit duhet të informojnë zotin Biden përpara inaugurimit të tij në 20 janar edhe pse zoti Trump vazhdon me sfidat e tij ligjore për të përmbysur fitoren e parashikuar të zotit Biden, me synimin për të qëndruar në detyrë për një mandat tjetër katër vjeçar.

Ligjvënësit republikanë thonë se dorëzimi tek zoti Biden i informacioneve ditore që i jepen presidentit nga zbulimi amerikan lidhur me kërcënimet ndaj sigurisë kombëtare dhe ato globale janë thelbësore për të, për marrjen e pushtetit. Sipas tyre paditë e zotit Trump me anë të të cilave pretendohet parregullsi në votime si dhe në numërimit e votave mund të vazhdojnë paralelisht.

Por zoti Trump ka pretenduar vazhdimisht se është ai fituesi i zgjedhjeve dhe ka refuzuar të pranojë humbjen. Numërimi i votave në shtete të veçanta tregon se zoti Biden ka fituar më shumë se 270 vota elektorale minimumi i duhur për të fituar garën për president.

Zyrtarët e zgjedhjeve në të gjithë vendin i kanë thënë Zërit të Amerikës dhe mediave të tjera amerikane se ata nuk kanë gjetur prova për manipulim të gjerë të votave, por vetëm raste relativisht të vogla parregullsish gjatë procesit të votimit, të cilat siç thonë ata, nuk do të ishin të mjaftueshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve edhe nëse zoti Trump do të të fitonte proceset gjyqësore.

Që zoti Biden të nisë zyrtarisht procesin e tranzicionin, duke u informuar nga organet e zbulimit dhe duke pasur qasje të gjerë tek agjenci të shumta qeveritare, shefi i Administratës së Shërbimeve të Përgjithshme duhet të nënshkruajë një dokument që vërteton se zoti Biden i ka fituar zgjedhjet. Zoti Trump e ka bllokuar kryerjen e një veprimi të tillë nga kjo agjenci.

Përveç takimit me këshilltarët e sigurisë kombëtare, të martën zoti Biden emëroi shtatë ndihmës kryesorë të tij në Shtëpinë e Bardhë, krahas dy të tjerëve të caktuar për të ndihmuar bashkëshorten e tij, Jill Biden. Javën e kaluar, zoti Biden emëroi ndihmësin e tij të kahershëm, Ron Klain në detyrën e shefin e tij të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë.

Po kështu Steve Ricchetti, një ekspert politik karriere, u emërua këshilltar i presidentit, ligjvënësi i Luizianës Cedric Richmond u emërua këshilltar i lartë i zotit Biden dhe drejtor i zyrës për Marrëdhëniet me Publikun në Shtëpinë e Bardhë ndërsa Jennifer O’Malley Dillon, menaxherja e fushatës zgjedhore të zotit Biden, u emërua zëvendës shefe e kabinetit.

Mike Donilon, një nga ndihmësit e hershëm të zotit Biden, u emërua këshilltar i lartë i tij, Dana Remus, avokate e fushatës së zotit Biden, u emërua si këshilltare e presidentit, Julie Rodriguez, një ish-ndihmëse e zonjës Harris, do të shërbejë në detyrën e drejtoreshës së zyrës për çështjet ndërqeveritare në Shtëpinë e Bardhë, Annie Tomasini, një tjetër ndihmëse prej kohësh e zotit Biden, do të jetë drejtoresha e operacioneve të Zyrës Ovale, zyrë që merret me aktivitetet e përditshme të presidentit.

Julissa Reynoso Pantaleon, ish-ambasadorja amerikane në Uruguaj, u emërua shefe e kabinetit të zonjës Jill Biden. Ndihmësi për një kohë të gjatë, Anthony Bernal do të jetë këshilltari i lartë i saj.

“Stafi kryesor i Shtëpisë së Bardhë përbëhet nga individë që demonstrojnë përkushtim ndaj Presidentit të zgjedhur për ndërtimin e një administrate që dëshmon përvojë në qeverisje dhe do të jetë gati të japë rezultate për familjet amerikane që në ditën e parë të punës”, tha ekipi i tranzicionit të zotit Biden.