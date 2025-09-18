Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka uruar kryeministrin Edi Rama për rizgjedhjen e tij në krye të qeverisë shqiptare.
Në një postim në platformën “X”, Zelensky shkruan: “Urime për rizgjedhjen si kryeministër i Shqipërisë, @ediramaal. Pres me padurim të vazhdojmë dialogun tonë të shkëlqyer dhe të punojmë së bashku për të arritur paqe dhe siguri të qëndrueshme për të gjithë Europën. I uroj kryeministrit Rama çdo sukses në realizimin e planeve të tij ambicioze për Shqipërinë, përfshirë edhe në rrugën drejt anëtarësimit në BE. Së bashku do të avancojmë vlerat tona të përbashkëta dhe një të ardhme të sigurt e të begatë për kombet tona në një Europë të fortë dhe të bashkuar.”
Leave a Reply