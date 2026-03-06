Agjencia e inteligjencës e Turqisë i kërkoi homologes së saj britanike MI6 muajin e kaluar të marrë një rol më të madh në mbrojtjen e presidentit të Sirisë, Ahmed al Sharaa, pas disa komploteve të fundit për atentat. Kërkesa nxjerr në pah përpjekjet e aleatëve të huaj për të stabilizuar një vend që ende është i tronditur nga dhuna 15-mujore pas rrëzimit të presidentit Bashar al Assad, ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit po trondit rajonin.
Këta aleatë e shohin Sharaa-n si kyç për të parandaluar rikthimin e një lufte civile, pas 14 vitesh konflikti që detyroi miliona refugjatë të largohen jashtë vendit dhe lejoi Shtetin Islamik të kontrollojë pjesë të mëdha të Sirisë.
Militantët muajin e kaluar shtuan sulmet ndaj personelit ushtarak dhe të sigurisë në gjithë Sirinë dhe e shpallën Sharaa-n, një ish-rebel, si “armikun e tyre numër një”.
Turqia, Britania dhe SHBA-ja vitin e kaluar i dhanë mbështetje Sharaa-s në përpjekje për të ribashkuar dhe rindërtuar vendin e tij me 26 milionë banorë. Londra dhe Uashingtoni kanë hequr shumicën e sanksioneve ndaj Sirisë dhe ndaj Hayat Tahrir al Sham (HTS), grupit islamist që ai dikur drejtonte.
Një burim turk tha se MIT, që ka luajtur rol kyç për të ndihmuar qeverinë e re të vendoset në pushtet, iu drejtua MI6 për më shumë mbështetje pas një incidenti të tillë muajin e kaluar. Një burim i lartë i sigurisë siriane tha se kërkesa erdhi pas një “atentati me rrezik të lartë”, duke shtuar se MIT, MI6 dhe autoritetet siriane ndajnë vazhdimisht informacion inteligjence.
Një burim tjetër perëndimor i inteligjencës tha se Turqia mund të dëshirojë të sjellë një prani perëndimore në Damask për të krijuar një lloj mes agjencive të Turqisë dhe Izraelit, të cilat aktualisht janë në përplasje.
Vitin e kaluar, sipas Zyrës së OKB-së për Kundër-terrorizmin, Ahmed al Sharaa dhe dy ministra të lartë të kabinetit të tij u shënjestruan në pesë tentativa atentati të dështuara. Duke e përshkruar Sharaa-n si një “rojtar” të koalicionit global kundër Shtetit Islamik, grupi kreu gjashtë sulme ndaj autoriteteve siriane muajin e kaluar në atë që e quajti “fazë të re”.
Të enjten, Damasku pranoi për herë të parë publikisht se koordinon me MIT, duke thënë se kishin bashkëpunuar për të penguar një sulm të ISIS-it në kryeqytet.
Burime turke të sigurisë thanë se MIT kishte identifikuar një ekip prej tre personash që po përgatiteshin për sulme me bomba në distancë, duke u mundësuar homologëve sirianë të parandalonin një “sulm të afërt”.
Një diplomat amerikan i informuar për çështjen tha se kërkesa e MIT ndaj MI6 ishte nxitur nga rikthimi i aktivitetit të ISIS-it. Burimi perëndimor i inteligjencës tha se dy agjencitë mund të intensifikojnë planifikimin e përbashkët dhe operacionet teknike, por ende nuk është marrë vendim nëse do të dërgohet personel britanik në Damask.
Sharaa ka qenë komandant i Al Qaeda-s në Siri në kuadër të Frontit Nusra Front, para se të shkëpuste lidhjet me grupin në vitin 2016. Më pas ai udhëhoqi një koalicion fraksionesh rebele islamiste në fund të vitit 2024 për të rrëzuar Assadin.
