Njëkohësisht me debatin e fundit Trump-Biden, presidenti kinez Xi Jinping, me një fjalim mbi qëndrueshmërinë ushtarake të Pekinit, lëshoi ​​një paralajmërim për “pushtuesit” e mundshëm. Në përkujtimin e 70 vjetorit të hyrjes së Vullnetarëve të Popullit Kinez në Luftën Koreane (e vetmja kundër SHBA-së), Xi tha se fitorja e konfliktit është një kujtesë e një kombi të gatshëm për të luftuar kundër kujtdo “që krijon probleme”.

“Bota u përket të gjithëve” – ​​”Ne duhet të përshpejtojmë zbatimin e Mbrojtjes Kombëtare dhe modernizimin ushtarak, me forca të armatosura të klasit botëror”, tha Xi. Në fjalimin e tij të gjatë, plot atdhedashuri dhe anekdota heroike nga ana e forcave kineze, presidenti kujtoi më pas se “bota u përket të gjithëve. Vështirësitë me të cilat përballet bota kërkojnë që të gjitha vendet të bashkojnë forcat. Zhvillimi dhe bashkëpunimi paqësor janë e vetmja rrugë që duhet ndjekur.”

Jo për “hegjemoninë dhe bulizmit” – Sipas Xi, në vend të kësaj në botën e sotme “unilateralizmi, proteksionizmi dhe egoizmi ekstrem i të gjitha llojeve do ta çojë botën vetëm në një rrugë pa krye. Dhe shantazhet, bllokadat ose detyrimet ekstreme nuk do të funksionojnë”. Përveç kësaj, ai shtoi se, “të veprosh vetë dhe t’i shërbesh vetëm interesave të tua nuk do të funksionojë. Hegjemonia dhe ngacmimi i të tjerëve nuk do të funksionojnë dhe do ta çojnë botën në asgjë tjetër përveç një qorrsokaku”.

Mbrojtja e Kinës – Por në çdo rast, Kina mban “një politikë mbrojtëse ushtarake dhe ushtria kineze është një forcë për të mbrojtur paqen në botë. Kina nuk do të kërkojë kurrë hegjemoni ose ekspansionizëm: ne jemi plotësisht kundër hegjemonisë dhe politikës të pushtetit. Ne kurrë nuk do të pranojmë sulme ndaj sovranitetit tonë, ose interesave tona të sigurisë dhe zhvillimit. Ne kurrë nuk do të lejojmë që ndonjë forcë të pushtojë ose të ndajë atdheun tonë të shenjtë dhe nëse një gjë e tillë ndodh, populli kinez do të kundërsulmojë ballë për ballë “-përfundoi ai.

