Presidenti i Këshillit Europian, Michel Charles, me anë të një postimi në “Twitter” ka publikuar një foto me Edi Ramën, gjatë një bisede online që ai ka zhvilluar me kryeministrin shqiptar.

Charles thekson se pret me padurim konferencën e parë ndërqeveritare, kurse shton se solidariteti i ndërsjellë gjatë COVID19 ka përforcuar më tej marrëdhënien BE-Shqipëri.

Postimi i presidentit të Këshillit Europian Michel Charles:

Në komunikim online me Edi Ramën. Presim me padurim konferencën e parë ndërqeveritare që do të mblidhet pas miratimit të kornizës negociuese.

Angazhimi është i mirëpritur për reformat dhe zbatimin e BE-së.

Solidariteti i ndërsjellë gjatë # COVID19 ka përforcuar më tej marrëdhënien BE-Shqipëri.

