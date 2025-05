Në nisje të turit ballkanik nga Beogradi presidenti i Këshillit Evropian António Costa tha se Shqipëria dhe Mali i Zi mund të anëtarësohen në BE edhe përpara vitit 2030.

“Procesi i zgjerimit është i bazuar në merita. Ne kemi një metodologji qe funksionon njësoj për të gjitha shtetet kandidate por herë pas here disa prej tyre ecin më shpejt. Ne do të dëshironin që të gjashtë shtetet ballkanike të mund të ecin me të njëjtin ritëm. Nuk kam një datë të caktuar se kur do të ndodhë anëtaresimi i plotë i këtyre shteteve në familjen evropiane. Pse jo në vitin 2030? Pse jo më parë? Anëtarësimi është një proces i bazuar në meritë. Shqipëria dhe Mali i Zi janë qartësisht shtetet më të përparuara në këtë proces sesa shtetet e tjera kandidate. Nëse ato i kryejnë reformat, mund të anëtarësohen në BE edhe përpara vitit 2030”, tha Antonio Costa, Presidenti i KE.

Vuçiç pret bisedime pozitive këtë fundjavë në Tiranë.

“Të enjten në mbrëmje do të jem në Tiranë, ku do të kemi një takim të përbashkët me liderët e tjerë të rajonit me ftesë të Presidentit të Këshillit Evropian Costa dhe Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula Von Der Leyen. Të premten do të marr pjesë në mbledhjen e Komitetit Politik Evropian.Besoj se në Tiranë do të kemi bisedime të mira”, tha Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Vuçiç foli edhe për domosdoshmërinë e dialogut me Prishtinën si dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal si e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemet.

Pas vizitave në Bosnjë-Hercegovinë, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut ndalesa e fundit turit ballkanik për Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa do të jetë Shqipëria, ku ai do të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian.