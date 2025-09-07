Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa ka dënuar gjithashtu sulmin e Rusisë ndaj qyteteve ukrainase.
“Të flasësh për paqen ndërsa bombardimet intensifikohen dhe ndërtesat dhe shtëpitë qeveritare janë në shënjestër: ky është versioni i Putinit për ‘paqen’. Rusia e filloi këtë luftë dhe po zgjedh ta vazhdojë atë”, tha ai.
Në një postim në rrjetin social X, ai tha se duhet të vazhdojnë mbështetjen ndaj Ukrainës dhe të rrisin presionin ndaj rusëve me sanksione shtesë.
“Ne duhet të qëndrojmë në kursin e duhur: duke forcuar mbrojtjen e Ukrainës dhe duke rritur presionin ndaj Rusisë përmes sanksioneve të mëtejshme, në koordinim të ngushtë me aleatët dhe partnerët tanë.
Mendimet e mia janë me viktimat, të plagosurit dhe familjet e tyre. Forca dhe qëndrueshmëria e popullit ukrainas vazhdojnë të na frymëzojnë të gjithëve”, përfundoi Costa.
