Presidenti Biden fajëson Trump për borxhet e SHBA: Një ‘meteor’ po përplaset në ekonominë tonë, po nuk paguam borxhet…

Joe Biden ka shpërthyer ashpër ndaj republikanëve për shtyrjen e qeverisë amerikane drejt një mospagimi historik të borxhit, duke paralajmëruar se një meteor është duke u përplasur në ekonominë tonë.

Deklarata e Biden erdhi pasi ka një kufi se sa para mund të marrë qeveria federale, të cilat vetëm Kongresi ka fuqinë për të mbledhur ose ulur.

Thesari amerikan ka thënë se nuk do të jetë në gjendje të paguajë faturat e tij deri rreth 18 tetorit, nëse Kongresi nuk ngre kufirin aktual të borxhit prej 28.4 trilion dollarë. Dështimi mund të shkaktojë një kaos në ekonomitë amerikane dhe botërore.

Republikanët e Senatit kanë bllokuar dy herë aksionet për të rritur kufirin, duke argumentuar se demokratët mund të përdorin një manovër të njohur si pajtimi i buxhetit për të vepruar vetëm.

“Ata nuk do ta ngrenë atë edhe pse mospagimi i borxhit do të çonte në një plagë të vetë-shkaktuar që e çon ekonominë tonë asgjëkundi”, tha Biden në një fjalim televiziv të hënën, duke vënë në dukje se një pjesë e borxhit ishte shkaktuar nga Donald Trump dhe nuk lidhet me planet e tij të shpenzimeve, pergatiti BW.