Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në manifestimin: “Mirë se vini në Alpet Shqiptare – Vuthaj 2026”, një aktivitet që e vlerësoi si një urë që bashkon shqiptarët me vendlindjen, ruan identitetin kombëtar dhe forcon lidhjet mes brezave. “Alpet Shqiptare janë një pjesë e historisë së shqiptarit, e karakterit dhe e mënyrës se si kemi ditur të jetojmë në harmoni me tokën, me familjen dhe me njëri-tjetrin. Në këto male janë ruajtur zakone, këngë, veshje e mënyra jetese që i japin identitet kulturës sonë kombëtare. Kush vjen këtu nuk gjen vetëm bukuri, por edhe kujtime dhe një mënyrë jetese që ruan ende lidhjen e ngushtë mes njeriut dhe natyrës, mes traditës dhe së ardhmes”, u shpreh Begaj.
Presidenti Begaj theksoi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës, traditave dhe kulturës shqiptare, duke nënvizuar se komuniteti i Plavës dhe Gucisë ka dhënë një kontribut të çmuar në mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe në zhvillimin e Malit të Zi.
“Ka vende ku njeriu lind. Ka vende ku jeton. Por ka edhe vende ku ndien gjithmonë nevojën të kthehet. Gucia dhe Alpet Shqiptare janë një nga ato vende. Këtu, kthimi është një takim me rrënjët, me familjen, me gjuhën, me kujtimet dhe me gjithçka që na ka formuar. Ai është dëshmia se lidhja me vendlindjen nuk dobësohet nga largësia dhe nuk matet me kilometrat që na ndajnë prej saj. Kjo trevë e bekuar ka qenë historikisht një vatër qëndrese, arsimi dhe kulture. Këtu natyra ka gdhendur majat më të larta, ndërsa historia ka formuar njerëz me dinjitet të rrallë, që ditën të ruajnë gjuhën, traditat dhe rrënjët e tyre, pa u lëkundur nga stuhitë e kohërave. Kjo është edhe toka që i dha historisë sonë burra si Ali Pashë Gucia, Jakup Ferri e shumë atdhetarë të tjerë”, – u tha Kreu i Shtetit shqiptarëve të Diasporës që ishin pjesë e këtij manifestinm.
Presidenti Begaj vlerësoi faktin se shqiptarët jetojnë sot në një periudhë me më shumë mundësi, duke theksuar rëndësinë e paqes, integrimit evropian dhe partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përfundim të fjalës së tij, Presidenti i Republikës dha nje mesazh për ruajtjen e trashëgimisë kombëtare, forcimin e unitetit dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për brezat që vijnë:
“Teksa shoh sot të mbledhur këtu banorë të zonës, të rinj, të moshuar, familje dhe bashkatdhetarë të ardhur nga Diaspora, bindem edhe më shumë se lidhjet tona janë të forta. Ato nuk ruhen vetëm në dokumente dhe në fjalime zyrtare si ky. Ato ruhen në familje, në këngë, në valle, në veshjet tradicionale, në lojërat popullore, në gjuhën që u mësojmë fëmijëve dhe identitetin tonë kombëtar. Ky është mesazhi im sot për ju dhe për të gjithë shqiptarët: të ruajmë atë që kemi trashëguar, por njëkohësisht të ndërtojmë me besim të ardhmen; të jemi krenarë për identitetin tonë, por edhe të hapur ndaj bashkëpunimit; të mbështesim njëri-tjetrin dhe të punojmë që brezat që vijnë të kenë më shumë mundësi se ne”, tha Begaj.
Kreu i Shtetit u nderua me çmimin “Krenaria e Alpeve Shqiptare”, si vlerësim për kontributin e tij në mbrojtjen e interesave kombëtare dhe mbështetjen e shqiptarëve kudo që jetojnë. Vizita e Presidentit në Plavë dhe Guci përfshiu takime me përfaqësues të komunitetit shqiptar në nivel qendror dhe autoritete lokale.
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