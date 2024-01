Sot, në orën 17:00, nis sesioni i ri parlamentar, dhe në Kuvend kanë mbërritur përfaqësuesit diplomatikë të akredituar në vendin tonë.

Ka mbërritur ambasadori britanik dhe ai gjerman, ndërsa është parë të hyjë brenda godinës dhe kreu i PD-së Lulzim Basha, i shoqëruar nga Enkelejd Alibeaj.

Ndersa ka mberrirur me pare dhe Presidenti Bajram Bega.

Nderkohe qe Bardhi, si perfaqesues i grupit te deputeteve te Rithemelimit, ka paralajmeruar me pare se do te vijoje me te njejtin intensitet dhuna ne sallen e Kuvendit,

Mbetet per tu pare nese do te shkaktoje kaos Foltorja me deputetet e saj ne sallen e Parlamentit si seancat e tjera, tashme qe ne Kuvend jane Begaj dhe ambasadoret, ndersa lideri i Foltores Berisha eshte nena rrest shtepiak./m.j