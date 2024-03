Kandidati për të marrë çelësat e Shtëpisë së Bardhë, Donald Trump, ka marrë një tjetër triumf në zgjedhjet e Partisë Republikane në Misuri. Ish-Presidenti arriti të fitonte delegatët shtesë të nevojshëm për të fituar nominimin republikan për Shtëpinë e Bardhë.

Manjati mori 88% të votave, duke përmbushur pritjet, krahasuar me rreth 12% që mori kundërshtarja e tij brenda Partisë Republikane, Nikki Haley. Trump më pas fitoi edhe konventën e partisë në Miçigan pasi fitoi zgjedhjet paraprake të martën dhe grupet e tjera parlamentare në Idaho.

Fitorja e Trump në Misuri, e parashikuar nga sondazhet paraprake, përfaqëson një humbje të re për ish-ambasadoren Haley, e cila deri më tani nuk ka mundur të mundë ish-presidentin në asnjë nga zgjedhjet paraprake që filluan me grupet parlamentare në Ioëa.

Në zgjedhjet e së martës, manjati fitoi me 40 pikë ndaj ish-guvernatorit të Karolinës së Jugut, duke fituar gjithsej 16 delegatë. Me fitoren në konventë ai do të merrte 39 të tjera, edhe nëse për momentin parashikimet kanë caktuar vetëm 33.

