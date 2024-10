Kandidati republikan për të marrë Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump ka fituar një epërsi të ngushtë në garën presidenciale, pasi votuesit kanë adoptuar një pikëpamje më pozitive për agjendën e tij dhe një pikëpamje më negative për Kamala Harris.

Financial Times dhe Wall Street Journal në sondazhet e publikuara në 24 orët e fundit, shfaqin një Trump më agresiv në fushatë. Sondazhi kombëtar zbulon se Trump kryeson ndaj Harris me 2 pikë përqindjeje, 47% në 45%, krahasuar me një epërsi të Harris prej 2 pikësh në sondazhin e gushtit të Wall Street Journal.

Të dyja kryesimet janë brenda kufijve të gabimit të sondazheve, që do të thotë se secili kandidat mund të jetë në të vërtetë përpara.

E ashpër kundër Trump ka qenë zëvendëspresidentja Kamala Harris. Ajo beson se Donald Trump “është fashist” pasi shefi i tij më jetëgjatë i kabinetit tha se ish-presidenti lavdëroi Adolf Hitlerin gjatë kohës që ishte në detyrë dhe e vuri besnikërinë personale mbi Kushtetutën. Duke folur në CNN, Harris tha se ata ofrojnë një dritare se kush është “në të vërtetë” ish-presidenti dhe lloji i liderit të ri.

Harris, e cila shpesh përshkruan përvojat e saj duke u rritur në një familje të “klasës së mesme” ose me të ardhura mesatare – ka ngritur një “ekonomi mundësish” të fokusuar në familjet më pak të pasura që do të përfshinte një goditje federale ndaj rritjes së çmimeve dhe subvencioneve. për blerësit e shtëpive për herë të parë dhe bizneset e vogla.

Avantazhi i Trump në trajtimin e imigracionit vjen pasi ai është përqendruar shumë në paraqitjet e tij në fushatë së fundmi në paraqitjen e imigracionit të paligjshëm si një rrezik për sigurinë personale të amerikanëve dhe mundësitë e punës.

Rreth 23% e votuesve thanë se emigracioni ishte çështja kryesore që motivonte zgjedhjen e kandidatit të tyre, pjesa më e madhe në sondazhet e Journal që daton një vit e gjysmë më parë.

/a.r