Ministri i Jashtëm grek, George Gerapetritis, tha të premten se avancimi i kërkesave të vendeve të Ballkanit Perëndimor për anëtarësim në BE do të jetë një përparësi kryesore gjatë Presidencës greke të Këshillit të Bashkimit Evropian në gjysmën e dytë të vitit 2027.
Duke folur në Sarajevë pas bisedimeve me Ministrin e Jashtëm të Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konakovic, Gerapetritis tha se Greqia do të punojë për të siguruar përparim të prekshëm në zgjerim.
Ai përsëriti mbështetjen e kahershme të Athinës për integrimin e rajonit në BE, por theksoi se pranimi varet nga përmbushja e standardeve të BE-së mbi demokracinë, sundimin e ligjit dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë.
Ai njoftoi gjithashtu rifillimin e fluturimeve direkte midis Athinës dhe Sarajevës në tetor.
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