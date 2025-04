Deputeti demokrat Kreshnik Çollaku tha për ‘Real Story’ se në këto zgjedhje presin të fitojnë. Sipas tij, fitore për ta është rrëzimi i Ramës i cili synon të marrë mandatin e katërt rradhazi. Çollaku shtoi më tej se ky kod zgjedhor, për të cilin nuk shprehet aprovues, sjell përballje brenda llojit.

“Pres që Rama të humbas 4 me 1. Pres në këtë situatë të rënduar politike që Dibra do të duhet të thellojë fitoren e PD dhe e presim. Nuk më interesojnë sondazhet, fitorja e PD ka vetëm një shifër dhe target. Unë jam në fushatë për të synuar fitoren e PD. Humbja ka përgjegjësitë e veta, do të thoshte dramatike për opozitën, sigurisht ka emra por nuk mendoj sot humbjen. Mendoj që fitorja është vetëm një rrëzimi i Ramës.

Ky kod zgjedhor prodhon këtë gjë, nuk ka fushatë por ka përballje brenda lloji. Kundërshtarët përballen vetëm krerët dhe është anormale.”