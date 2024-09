Ndryshe nga sezonet e kaluara këtë shtator Vlora po vijon të frekuentohet nga një numër i lartë turistësh, të cilët janë kryesisht rinj duke sjellë një risi krahasuar me vitet e kaluara.

Mes turistëve të huaj dallojnë ato evropiane, me të shumtë italiane dhe francezë.

Sazan-Karaburun dhe shëtitja me anije në gjirin e Vlorës mbeten më të preferuarat për turistët e huaj. Një nga guidat që shoqëron ato shpjegon për A2 CNN, fluksin dhe arsyet e ndryshimit te gjeneratave te turistëve në këtë fillim shtatori.

“Tani janë italianë më shumë. Nuk ka pasur aq shumë sa vjet, por mirë ka qenë edhe sivjet. Sot po shohim të rinj, por target-grupi jonë janë ca mosha më të vjetra që kanë nevojë për shërbimin e guidës dhe preferojnë kur nuk është shumë ngrohtë”, tha guida turistike Gjergji Nikaj për A2.

Sipas prenotimeve parashikohet që turet turistike me anije Sazan-Karaburun do të vijojnë përgjatë gjithë muajit shtator e madje edhe me tej në muajin tetor.

/a.r