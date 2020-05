Nënkryetari i bashkisë së Tiranës, Arbjan Mazniku deklaroi se asnjë centimetër që i përket Teatrit Kombëtar nuk do të preket, ndërsa theksoi se godina e re do të ndërtohet në këtë hapësirë.

I ftuar në emisionin ‘Real Story’, në ‘News24’ Mazniku theksoi se të gjitha qeveritë shqiptare, kanë qenë në një mendje sa i takon vlerës së teatrit, ndërsa theksoi se në bazë të përshkrimeve të Institutit thuhej se Teatri Kombëtar ishte objekt pa vlerë.

“Në 2004, Instituti i monumenteve të Kulturës, ka një listë të objekteve, ku thoshte; Teatri Kombëtar është objekt pa vlerë. Nuk e kanë nxjerrë asnjëherë ‘monument kulture’. Pra, thuhet në dokument; Teatri godinë pa vlerë. Në 2007 është PD në pushtet, instituti i Kulturës vendos; ky objekt nuk vendoset në listën e monumenteve të Kulturës. Në 2018-ën kemi një vlerësim nga Instituti i Ndërtimit që thotë; ‘objekti ka rrezik shembje, zjarri. Rindërtimi do të kishte kosto më të madhe se nga rindërtimi’. Në 4 lloj qeverish të ndryshme, kanë qenë konsistent se; ‘ky objekt nuk ka pasur vlerë’. Asnjë cm katrorë e sipërfaqes se teatrit nuk do të ketë asnjë funksion tjetër, përveç teatrit. 5200 metra tokë, do të jenë në shërbim të objektit të ri. Debati për tokën, përveç në kokën e disa njerëzve, nuk qëndron asgjëkund.”, tha Mazniku.

Kaq mjaftoi që në debat të përfshihej edhe analisti Fatos Lubonja, i cili theksoi se Maks Velo bëri dikur një plan se si të ruhej ky teatër. Mes të tjerash ai solli shembullin e një teatri të vjetër në Rusi, që sipas tij vinte erë nevojtoreje, por që askujt s’i shkonte ndër mend të shembte godinën.

PJESË NGA DEBATI

Lubonja: S’të besoj unë ty zotëri. Pasi para kësaj pasi kryeministri jot tha; Ne nuk kemi para për të ndërtuar me para publike këtë, prandaj do ta ndërtoj privati, ku pas do të merrte kullat pas.

Mazniku: Po. Edhe?! Ne jemi i vetmi vend që s’kemi asnjë teatër.

Lubonja: Po ne në kohë pandemie nuk kemi bukë të hamë..

Mazniku: Po pse nuk e doni tërmetin? Po mirë po t’i binte zjarri dhe të vdisnin 200 veta kush do e mbante përgjegjësinë?!

Lubonja: E bëri projektin Maks Velo, se si të ruhej godina. Qëllimi ka qenë që të masakroni këtë qytet. Edi Rama plotësoi qejfet e veta me mafian e ndërtimit. Kështu bëtë dhe me stadiumin.

Balla: Ai teatër nuk bënte më si teatër.

Lubonja: Po pse mor nuk mbante?! Edhe në treatrin në Leningrad, sallat mbanin erë shu##ë, si nevojtore, por si shkonte në mend që t’i shembnin! E mban mend Sokol, se ke qen. Po pse gjithë bota ka një teatër?! Tirana në kohën e Enver Hoxhës kishte 12 kinema. Dhe në kohën e Ramës kishte vetëm një se u bën pallate

Mazniku: Para Ramës nuk kishte asnjë

Lubonja: Edhe Kinema 17 nëntori u prishi. Ishte historike. Edhe për ato rrobat e Robert Ndrenikës, që reagoi dhe Rama dikur…më thanë se janë ‘varrosur’. Sot e mora vesh.

Mazniku: Janë të gjitha me procesverbal.

(BalkanWeb)