Kryeministri Edi Rama mori pjesë në inaugurimin e Bordit të Paqes, në Uashington ditën e sotme, duke theksuar edhe njëherë se marrëdhëniet mes SHBA-së dhe vendit tonë janë të mira.
Por, të kundërtën mendon opozita, e cila shpesh herë ka nënvizuar se mes Ramës dhe SHBA-ve ka disa keqkuptime.
E ftuar në studion e QUO VADIS në Vizion Plus, gazetarja Bruna Çifligu theksoi se Edi Rama përfaqëson Shqipërinë në arenën ndërkombëtare.
Sipas saj, mbetet e paqartë nëse kjo do të ndikojë në protestën e paralajmëruar, duke shtuar se mbështetësit e Partia Demokratike e Shqipërisë do të jenë të pranishëm.
Nga ana tjetër, ish-deputeti Ervin Salianji u shpreh se është krijuar një pritshmëri e gabuar se ndryshimet në SHBA do të sjellin automatikisht ndryshim pushteti edhe në Shqipëri.
Ai theksoi se vetë lidershipi i PD-së, që hedh dyshime për marrëdhënien Rama-Trump, nuk ka marrëdhënie të mira me SHBA-në.
Pjesë nga biseda:
Borakaj: A do ketë ndikim tek opozita?
Çifligu: Edi Rama përfaqëson Shqipërinë aty. Nuk e di nëse është e vërtetë kjo që thotë opozita. Nëse do ndikojë tek protesta nesër, nuk di ta them. Ata që e mbështesin PD, do jenë aty.
Borakaj: A mendon Salianji se do ketë efekt?
Salianji: Është rritur një pritshmëri, mendonin dikur se do e merrnin Ramën me helikopter si Maduro. Që ta rrëzosh duhet të bindësh qytetarët. Nuk është se lidershipi i PD ka marrëdhënie të mira me SHBA. Madje s’i ka fare. Ka dy narrativa të gabuara, një që ndryshoi qeveria në SHBA dhe do ndryshojë edhe këtu, dhe që Rama nuk mundet me votë. Po me çfarë mundet Rama? Vetëm me votë mund të mundësh një qeveri.
Leave a Reply