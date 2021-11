Dashuria është era më e fortë që fryn velat e anijes së jetës për të na bërë të lundrojmë përpara, në drejtimin e duhur. E tillë është kjo ndjenjë e fuqishme mes Besarit e babait të tij, Halilit, të cilin e ka ftuar në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Halili është një baba i vuajtur, i cili është përpjekur gjithë jetën, si çdo prind për fëmijën, të japë më të mirën dhe t’iu mësojë Besarit e motrës së tij të çajnë dallgët. Një njeri me themele të forta, i arsimuar, edhe pse jo aq sa do të dëshironte. Për shkak të sistemit të diktaturës, ëndrra e tij për të vazhduar shkollën e lartë u pre në mes dhe u detyrua t’i kushtohej vetëm familjes.

Brenga e Halilit i përket Besarit, i cili është diplomuar për infermieri vetëm për shkak të babait të tij. Por Besarit i dhemb që Halili nuk ka diplomën e ëndërruar, ndaj ka vendosur që t’i dhurojë emocione të vërteta mes një babai e një biri, nga ato që nuk i jep dot asnjë dokument në botë.

Besari: Babai im, të falenderoj për gjithçka që ke bërë për mua në jetën time. Të premtoj që ti do të jesh idhull në jetën time. Përtej së shkuarës tënde, ti misionin e ke përmbushur në mënyrën më të mirë të mundshme. Ti për mua ke qenë bashkëudhëtari im, ke qenë shoku im më i mirë dhe ke qenë udhërrëfyesi im më i mirë. Zgjodha këtë format për të të falenderuar për vetë faktin se është formati që mund të shpreh në mënyrën më të mirë të mundshme emocionet e brendshme që kam. Ajo çka unë sot dua të të them dhe dua të ta premtoj për gjithë jetën, është fakti që unë në format nga më të ndryshmet do ta shpreh dashurinë time për ty. Ti për mua do të jesh idhulli im dhe unë do të eci në hapat e tu për gjithë jetën. Të falenderoj për gjithçka ke bërë.

Mënyra se si unë do ta shpreh për gjithë jetën falenderimin për ty është fakti që normalisht ne së bashku jemi lindur dhe rritur në një ambient fshati, në atë shtëpi modeste që kemi por që ka një histori dhe ndjesi shumë të madhe për mua. Ajo familje për mua do të jetë objekt kulti, në kuptimin që gjithsecili nga ne shkon në objekt kulti kurndihet bosh dhe kërkon ndihmë nga Zoti, por Zoti është në qiell dhe ju jeni në tokë. Unë në jetë i ngjaj një anijeje e cila lundron në oqeanin që quhet jetë. Normalisht, vjen momenti që ajo anije duhet të rikthehet në bazë. Kthehet në bazë për vetë faktin që ka nevojë për diçka dhe ajo për çka kam nevojë unë për ju është ajo ngrohtësia shpirtërore e mbështetja emocionale që më jepni. Ju falënderoj dhe të premtoj diçka: Unë momentalisht bashkëjetoj me një vajzë dhe shpresojmë që Zoti të na sjellë në jetë një fëmijë. Ta bëj premtimin që nëse ai fëmijë është i gjinisë mashkull, unë do t’i vendos emrin tënd, kjo në shenjë falënderimi dhe respekti për gjithë jetën. Të falënderoj për gjithçka!

Ardit Gjebrea: Ka edhe një kostum aty. Mund t’i shpjegojmë babit se çfarë është?

Besari: Ai kostum, ti e përshkruan në mënyrën më të mirë të mundshme, në fund të fundit ai është një kostum diplomimi, por njeriun nuk e bën të madh disponimi i një dokumenti i cili vërteton që ti ke një profesion. Ti je i madh në shpirt. Këtë e ke vërtetuar me ne si fëmijët e tu dhe me ambientin që të rrethon.

/a.r