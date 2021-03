Ministrja Manastirliu bëri të ditur se me këto doza do të vijojë rivaksinimi i bluzave të bardha dhe personave mbi 80-vjeç që kanë marrë dozën e parë disa javë më parë.

“Do vijojmë me rivaksinimin, dhënien e dozave të dyta te bluzat e bardha, te të moshuarit. Që prej prillit do kemi lëvrimin e kontratës dhe do vijojmë me vaksinimin e kësaj kategorie +80 vjeç ndërkohë që presim edhe vaksinat e tjera që jemi në kontraktim e sipër. Do të spostohemi në ISHP sepse aty do të vijojë pjesa e hapjes së monitoruar nga ekspertët nëpërmjet elementëve të sigurisë që siguron vetë transporti i vaksinës dhe do të depozitohen në frigoriferët -70 apo -80 gradë, për t’u shpërndarë në pas në qendrat e vaksinimit të përqendruar”, tha Manastirliu.