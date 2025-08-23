Janë mbyllur tre ndeshjet e Premier League, të vlefshme për javën e dytë. Burnley regjistroi fitoren e parë sezonale, pasi mposhti me rezultatin 2-0 skuadrën e Sunderland.
Edhe në këtë takim, ashtu si javën e kaluar, Broja nuk ishte i grumbulluar te Burnley. Sulmuesi i Kombëtares duket se ende nuk ka kapur formën, pasi afrimit nga Chelsea.
Sa i përket Sunderland, Granit Xhaka pëson humbjen e parë, si kapiten i skuadrës angleze.
Humbje surprizuese ishte edhe ajo e Aston Villa-s në transfertë, ku u mposht minimalisht nga Brentford.
Në përballjen tjetër, Bournemouth triumfoi 1-0 ndaj skuadrës së Wolves në shtëpi.
