Shumë fotografi që përshkruajnë dhimbjen dhe vuajtjen e njerëzve në Greqi për shkak të zjarreve, janë bërë virale.

Një ndër to është edhe kjo foto ku duket një vajzë e vogël, e cila qëndron në makinë duke qarë teksa pret prindërit e saj që po luftojnë me flakët për të mos i ‘dorëzuar’ shtëpinë e tyre. Valentina e vogël qëndron e ulur në dritaren e makinës me një shishe uji në dorë duke qarë e duke pritur prindërit e saj.

Ky moment ‘tronditës’ u pasua nga një veprim prekës që u filmua nga fotografi George Moutafis, teksa kolegu i këtij të fundit i dhuroi një lodër vogëlushes për ta ndaluar atë së qari.

Fotografi George Moutafis shkruan : “Valentina e vogël po qan ndërsa pret babanw e saj, i cili kishte mbetur pas, për të shpëtuar shtëpinë e tyre nga zjarri. Nëna e saj në gjendje shoku u përpoq të kthehej dhe të hynte në zjarr për të parë nëse burri i saj ishte mirë, por ne e ndaluam. Si një ‘perëndi’, kolegu Nikos Kristofakis nxori një lodër të vogël me superheronj nga makina e tij dhe ia dha fëmijës. Vetëm nëse jeni prind, ju e dini se si ta ndaloni një fëmijë duke qarë! “/m.j