Nga Eduard Zaloshnja
Në prill drejtova një vrojtim statistikor në terren mbi vetidentifikimin dhe bindjet ideologjike të banorëve të rritur të Shqipërisë. Studimi u financua nga fondacioni gjerman Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)* dhe u bazua në një kampion të rastësishëm dhe të shtresëzuar gjeografikisht prej 1119 të rriturish në 12 qarqet e vendit, duke siguruar përfaqësim demografik, gjeografik dhe politik me një marzh gabimi statistikor nën 2.9%.
Ndër pyetjet e shumta në pyetësor, ishte edhe një pyetje mbi votimin në zgjedhjet parlamentare të majit 2025.
Dhe nga përgjigjiet rezultoi se plot 34.5% e të rinjve 18-34 vjeç brenda vendit nuk votuan fare, ndërsa 13.5% e tyre votuan për nëntë partitë e vogla (përveç PS dhe PD-ASHM). Nga ana tjetër, tek moshat 35-85 vjeç brenda vendit, vetëm 19% nuk votuan fare dhe vetëm 9.4% votuan për nëntë partitë e vogla (përveç PS dhe PD-ASHM).
Duke krahasuar shifrat e mësipërme, duket qartë statistikisht se brezi i ri ishte kundër dy partive kryesore (48% ose nuk votuan fare ose votuan për parti të vogla). Dhe në qoftë se protesta aktuale do të nxjerrë një parti të re, gjasat janë që në zgjedhjet e ardhshme pjeëmarrja e të rinjve brenda vendit të rritet – partitë e vogla aktuale tërhoqën vetëm 13.5% të tyre vjet…
*Studimin mund ta lexoni të plotë në faqen e KAS: https://www.kas.de/en/web/albanien/single-title/-/content/statistische-studie-zur-ideologischen-identitaet-in-albanien
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