Një sanitare e QSUT-së denoncon në redaksinë e emisionit “Stop” se prej një muaji, nuk punon autoklava e për pasojë, mbetjet spitalore janë grumbulluar tek pajisja në një dhomë e jashtë saj, në të gjithë godinën duke krijuar një vatër infeksioni që rrezikon të përhapet.

Vetëm 180 sanitaret, që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me këtë bombë infeksioni, jo vetëm që rrezikojnë veten, por mund të kthehen lehtësisht në përhapëse të mikrobeve të rrezikshme.

“Jam punonjëse e QSUT-së. Problemi i madh tek ne janë mbetjet spitalore. I dorëzojmë plehrat në orën 7:00, në një dishezë prej 6 metrash, duhet të ngjitim dy koshat që të shkojmë. I biem nga rrumbullak për të shkuar deri tek morgu, atje vjen makina i merr e i hedh tek përpunuesi. Atje janë mbetjet spitalore që çohen në orën 10:00, tek autoklava. Autoklava është mbushur plot dhe nuk punon, ka një muaj rresht. Mbetjet kanë mbuluar dhomën komplet bashkë me autoklavën, kanë dalë përjashta dhe atje nuk vjen që t’i marrë asnjë njeri. Të hysh atje çuditesh, kurse ne vazhdojmë që të punojmë çdo ditë në atë vatër infeksioni. Jemi 180 punonjës. Nuk e dimë se çfarë problemi ka, nuk japin sqarime fare aty se çfarë ka. Nuk ankohemi dot se na heqin nga puna. Ka mbetje të operacioneve e të gjitha gjakrave. U kemi thënë dhe kanë frikë. Kërkojmë zgjidhjen e këtij problemi sepse na është shpifur puna”, tha për mikrofonin e emisionit “Stop” denoncuesja.

“Stop” shkoi gjatë natës për të verifikuar situatën dhe pa që autoklava nuk punon. Kjo situatë është për disa ditë me radhë edhe pse ngjitur me autoklavën ka disa institucione, stomatologjia, gjimnazi “Eqerem Cabej”, si dhe shtëpitë mbështetëse.

“Stop” komunikoi me drejtorin e shërbimeve mbështetëse në QSUT, Erion Ngjela, i cili e mohon situatën duke thënë se autoklava është në punë.

Gazetarja: Përshëndetje zoti Ngjela si jeni? Më bën përshtypje që prej një muaji është jashtë funskionit autoklava.

Erion Ngjela: Jo, autoklava është në punë!

Gazetarja: Ku është autoklava në punë?

Erion Ngjela: Është në punë autoklava.

Gazetarja: Po nëse është në punë autoklava, pse nuk digjen këto mbetje spitalore?

Erion Ngjela: Po jo ato nuk janë mbetje, që digjen në autoklavë! Janë të ndara mbetjet.

Gazetarja: Zotëri për këto mbetjet këtu po flasim. Pse nuk janë asgjësuar këto mbetje, të duket normale që të futen si kosh?

Erion Ngjela: Të lutem, bëj një kërkesë tek informacioni, që të kthej përgjigje zyrtare!

Por nga ana tjetër, përgjegjësja e këtij procesi pranon që për funksionimin e autoklavës, nuk ka një kontratë.

Gazetarja: Përshëndetje, ju jeni përgjegjësja këtu?

Përgjegjësja: Jam e komanduar për momentin.

Gazetarja: Po mirë pse janë mbledhur gjithë ato mbetje aty?

Përgjegjësja: Sepse nuk kemi kontratë.

Gazetarja: Po mirë a është normale kjo?

Përgjegjësja: Autoklava punon thjesht…

Gazetarja: Kush është përgjegjësi për këtë?

Përgjegjësja: Ne nuk kemi kontratë. Janë procedurat ligjore do të lidhen procedurat, në momentin që do të vazhdojë kontrata do të vazhdojmë me marrjen e mbetjeve.

Në përgjigjen zyrtare, QSUT thotë, që autoklava është në punë, po bëhet kontrata e sipas një VKM-je, mbetjet mund të rrinë aty për 45 ditë.

Përfaqësues të kompanisë “Loerma shpk” thonë se këto mbetje nuk duhen mbajtur as 5 ditë.

Shoqëria Loerma SHPK: Një nga pikat e ligjit shqiptar thotë dhe 45 ditë magazinimin e mbetjeve. Mua nuk më pyeti njeri, kur e bëri ligjin se po të pyeste, unë i them “o vlla, që ti këto lloj mbetjesh as 5 ditë nuk duhet t’i mbash, se janë burim infeksioni për mu”. Ti mund të bësh trajtimin e mbetjeve vetë, por duhet një kontratë përfundimtare, ku do t’i çosh. Sepse çdo trajtim i mbetjeve spitalore, krijon në mënyrën e vet procesin, ka një hi që ngel, dhe ky hi, e thjeshta fare mund ta çosh tek një nga këto inceneratorët, që ne kemi sot në Shqipëri.

Nga ana tjetër nga kompania “Montal shpk”, shpjegojnë se ka mbaruar kontrata dhe nuk e kanë rinovuar, pasi nuk kanë interes.

Shoqëria Montal SHPK: Në dijeninë time, ne nuk kemi kontratë aktive për atë pajisje. Ne i kemi çuar një shkresë një shkresë spitalit, ta njoftonim që nuk do e mirëmbanim në të ardhmen. Nuk e di, a kanë bërë procedurë tjetër më pas, por ne nuk e kemi ndjekur se s’kemi pasur interes për të, sepse nuk e mirëmbajmë dot më. Ajo është një pajisje shumë e vjetër. Ka punuar këtu me kapacitet të plotë për gjithë kohën, që kur është vënë në punë!