Ndahet nga jeta gazetarja dhe shkrimtarja e njohur Rezarta Reçi, pas një beteje të gjatë me një sëmundje të rëndë.
Lajmin e hidhur e kanë bërë të ditur të afërmit e saj përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shkruajnë: “Rrezarta jonë u shua në paqe mes njerëzve të zemrës, dashurisë, respektit e përkushtimit të miqve, të afërmve e mjekëve që i qëndruan pranë në të gjithë sfidën e saj të viteve të fundit.
Përcjellja për në banesën e fundit do të bëhet nesër. Rruga ‘Bardhyl’, më datë 2 Shkurt 2026, ora 15:00 Tiranë.
Gjatë karrierës së saj, Rezarta Reçi ka qenë autore dhe moderatore e emisioneve të shumta televizive, si dhe autore e disa librave. Ndër veprat e saj të njohura është edhe libri “Zhbërja”, që ka në qendër marrëdhëniet e ndërlikuara njerëzore për të edukuar mbi qasjet e reja që duhet të përqafojmë dhe zhbërë të vjetrat. Shkrimi dhe krijimtaria i kanë dhënë asaj forcë të madhe në luftën kundër sëmundjes.
Në një intervistë të dhënë disa vite më parë ndërsa ishte e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, Reçi ka rrëfyer optimizmin dhe këmbënguljen që e karakterizonin, duke treguar se mbështetja e familjes, miqve dhe stafit mjekësor e ndihmonin të vazhdonte betejën e saj të gjatë.
“Nga biseda e fundit që kam bërë me mjeken kuptova që nuk është dhe aq e lehtë dhe aq e thjeshtë, duhet të përpiqem vetë, siç ka thënë motra ime e Shkodrës: ‘notin duhet ta bësh vetë’. Megjithatë kam shumë mbështetje, të them të drejtën, por luftën po e bëj unë. Më ka ndihmuar shumë e shkruara e librave dhe kujdesi i stafit mjekësor, i jam mirënjohëse”, shprehej ajo.
Lajmi për ndarjen nga jeta i ka prekur thellë kolegët, miqtë dhe publikun shqiptar, të cilët kanë reaguar në rrjetet sociale.
